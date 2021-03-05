Политолог Павловский раскрыл роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года
Ключевую роль в победе экс-президента России Бориса Ельцина на выборах в 1996 г. сыграла финансовая помощь олигархов, заявил политолог Глеб Павловский в интервью «Lenta.ru».
«Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счетом», — сказал Павловский. Во «вторую» десятку политолог записывает самого себя.
По его словам, победу лидера КПРФ Геннадия Зюганова нельзя было допустить, так как он, по мнению политолога, на фоне войны в Чечне «сбросит Северный Кавказ как непрофильный актив, а обвинит во всем, конечно, Ельцина». «Я не хотел проигрыша в войне», — объяснил Павловский свое сотрудничество с Ельциным, которого до начала Первой Чеченской войны считал своим политическим противником.
На выборах 16 июня 1996 г. Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, опередив Геннадия Зюганова (32,03%). Во втором туре Ельцин получил уже 53,82% голосов. В 1999 г., он досрочно покинул свой пост и назначил тогдашнего главу ФСБ и ныне действующего президента Владимира Путина исполняющим обязанности главы государства. Последние семь лет жизни первый президент России находился на пенсии. Ельцин умер 23 апреля 2007 г.