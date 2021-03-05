Политолог Павловский раскрыл роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года

По его словам, победу лидера КПРФ Геннадия Зюганова нельзя было допустить, так как он, по мнению политолога, на фоне войны в Чечне «сбросит Северный Кавказ как непрофильный актив, а обвинит во всем, конечно, Ельцина». «Я не хотел проигрыша в войне», — объяснил Павловский свое сотрудничество с Ельциным, которого до начала Первой Чеченской войны считал своим политическим противником.