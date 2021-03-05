Белоруссия попросила Литву об экстрадиции Тихановской
Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать республике экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба белорусского ведомства в Telegram.
«Генеральная прокуратура республики Беларусь также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура также направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Согласно материалам дела, обвиняемые планировали массовые беспорядки в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов. «После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного», — рассказали в ведомстве.
Ранее Следственный комитет Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской. Ей и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии. Сейчас Тихановская находится в розыске.
После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и позже на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США. Они призвали провести новые выборы, не признали легитимность правления Лукашенко и ввели санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, включая самого президента.