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Белоруссия попросила Литву об экстрадиции Тихановской

Ведомости

Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать республике экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба белорусского ведомства в Telegram. 

«Генеральная прокуратура республики Беларусь также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура также направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Согласно материалам дела, обвиняемые планировали массовые беспорядки в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов. «После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного», — рассказали в ведомстве. 

Ранее Следственный комитет Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской. Ей и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии. Сейчас Тихановская находится в розыске.

После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и позже на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США. Они призвали провести новые выборы, не признали легитимность правления Лукашенко и ввели санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, включая самого президента.

Ранее по теме: Белоруссия направила запрос Латвии о выдаче Валерия Цепкало

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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