Белоруссия попросила Литву об экстрадиции Тихановской

После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и позже на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США. Они призвали провести новые выборы, не признали легитимность правления Лукашенко и ввели санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, включая самого президента.