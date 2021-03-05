Власти Украины не планируют разрешать иметь двойное гражданство с Россией

Согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 г. российское гражданство получили 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем за 20 лет. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам: на них пришлось 62,4% или 409,5 тыс. человек от общего объема выдач, в основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (9,7%, или 63,4 тыс. чел.), Казахстана (6,6% или 43,4 тыс. чел.), Армении (4,7% или 30,5 тыс. чел.) и Узбекистана (3,5%, или 23,1 тыс. чел.).