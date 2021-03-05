Власти Украины не планируют разрешать иметь двойное гражданство с Россией
В Киеве намерены разрешить украинцам иметь одновременно гражданство любых других стран, кроме России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, трансляция которого велась на официальной странице ведомства в Facebook.
«Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это страна-агрессор (Россия. — прим. ред.), с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», — сказал Кулеба. По его словам, в отношении двойного гражданства со странами Евросоюза и любыми другими государствами, «которые не несут нам никакой угрозы», позиция МИД Украины благожелательна.
Сейчас, согласно конституции Украины, ее граждане могут иметь только одно гражданство. В мае 2020 г. президент страны Владимир Зеленский призвал Верховную Раду рассмотреть законопроект о разрешении украинцам иметь гражданство иной страны. Однако тогда рассмотрение инициативы отложили на неопределенный срок.
Кроме того, в конце января 2021 г. депутаты партии Зеленского «Слуга народа» внесли в Раду законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от двух до пяти лет за сокрытие гражданином Украины наличия у него гражданства России. Также за это предлагается назначать штраф от 20 до 30 тыс. необлагаемых минимальных доходов граждан (от $12,5 до $18,1 тыс.).
Согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 г. российское гражданство получили 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем за 20 лет. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам: на них пришлось 62,4% или 409,5 тыс. человек от общего объема выдач, в основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (9,7%, или 63,4 тыс. чел.), Казахстана (6,6% или 43,4 тыс. чел.), Армении (4,7% или 30,5 тыс. чел.) и Узбекистана (3,5%, или 23,1 тыс. чел.).