Песков анонсировал увеличение числа очных мероприятий в графике Путина
Количество очных мероприятий в графике президента России Владимира Путина будет постепенно увеличиваться, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Количество таких мероприятий увеличивается и будет дальше увеличиваться, но постепенно. С учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, и, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер», — сказал Песков. Он напомнил, что в последний месяц количество таких мероприятий увеличилось. Например, вчера Путин встретился с с участниками общероссийской акции «Мы вместе».
Ранее Песков неоднократно опровергал слухи о том, что президент проживает в некоем «бункере». Он подчеркивал, что Путин, как и до пандемии, живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево, периодически приезжает в Кремль и ездит в командировки.