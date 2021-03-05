Песков анонсировал увеличение числа очных мероприятий в графике Путина

«Количество таких мероприятий увеличивается и будет дальше увеличиваться, но постепенно. С учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, и, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер», — сказал Песков. Он напомнил, что в последний месяц количество таких мероприятий увеличилось. Например, вчера Путин встретился с с участниками общероссийской акции «Мы вместе».