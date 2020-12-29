Песков назвал ерундой сообщения о «бункере Путина»

«Но я имею в виду, ерунда — это все вот эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Ну, какие-то все вот эти теории заговора. Это все полная ерунда», — отметил пресс-секретарь российского лидера.