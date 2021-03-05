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Бастрыкин пошутил про свое включение в санкционный список ЕС

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин шуткой прокомментировал свое включение в санкционный список Европейского Союза. 

«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу», — сказал Бастрыкин на коллегии СК (цитата по ТАСС).

Ранее ЕС и США друг за другом ввели санкции против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Помимо Бастрыкина ограничения затронули директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и других должностных лиц. 

2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.

Ранее по теме: Евросоюз ввел санкции против российских чиновников по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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