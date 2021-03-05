Бастрыкин пошутил про свое включение в санкционный список ЕС
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин шуткой прокомментировал свое включение в санкционный список Европейского Союза.
«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу», — сказал Бастрыкин на коллегии СК (цитата по ТАСС).
Ранее ЕС и США друг за другом ввели санкции против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Помимо Бастрыкина ограничения затронули директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и других должностных лиц.
2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.