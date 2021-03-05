США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

Конфликт между Коломойским и властями Украины начался в марте 2015 г. во время правления экс-президента Петра Порошенко. Бизнесмен тогда занимал должность губернатора Днепропетровской области. Отношения Коломойского и властей страны обострились после того, как Верховная рада приняла поправки в закон об акционерных обществах. Этот закон лишил бизнесмена контроля над «Укрнафтой». До решения законодательного органа доля в 42% позволяла бизнесмену блокировать любые решения, касающиеся компании.