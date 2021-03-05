США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского
США ввели санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи по подозрению в коррупции, следует из заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена.
«В своем официальном статусе губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы», — говорится в заявлении.
Блинкен отметил, что Коломойский использовал свое политическое влияние для достижения личной выгоды. Он также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками бизнесмена «подорвать» демократические процессы на Украине. Согласно заявлению, Коломойскому, его жене, дочери и сыну запрещен въезд в США.
Конфликт между Коломойским и властями Украины начался в марте 2015 г. во время правления экс-президента Петра Порошенко. Бизнесмен тогда занимал должность губернатора Днепропетровской области. Отношения Коломойского и властей страны обострились после того, как Верховная рада приняла поправки в закон об акционерных обществах. Этот закон лишил бизнесмена контроля над «Укрнафтой». До решения законодательного органа доля в 42% позволяла бизнесмену блокировать любые решения, касающиеся компании.