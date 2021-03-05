Захарова призвала Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ
Посольство России в Лондоне скоро сделает представление Форин-офису относительно утечки документов о ручном управлении СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы не получили (ответ — прим. ред.), но если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения передачи ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются. Они не смогут этого избежать. И в ближайшее время по линии нашего посольства в Лондоне такие представления британской стороне будут сделаны. Объясняться надо, объясняться придется», — цитирует «РИА Новости» Захарову. По ее словам, российская сторона будет регулярно напоминать Британии о необходимости ответить на вопросы Москвы.
Ранее сообщалось, что произошла утечка документов Форин-офиса (Внешнеполитическое ведомство Великобритании) о том, как британское правительство вручную управляет работой различных информационных изданий. Кроме то, оно сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. По словам Захаровой, фокус внимания британцев был направлен на такие СМИ, как «Медуза» и «Медиазона».
Вчера глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об утрате доверия между Россией и Великобританией. Он напомнил, что после выхода из Евросоюза англичане трижды вводили санкции в отношении российских официальных лиц и организаций.