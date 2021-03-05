Захарова призвала Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ

«Мы не получили (ответ — прим. ред.), но если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения передачи ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются. Они не смогут этого избежать. И в ближайшее время по линии нашего посольства в Лондоне такие представления британской стороне будут сделаны. Объясняться надо, объясняться придется», — цитирует «РИА Новости» Захарову. По ее словам, российская сторона будет регулярно напоминать Британии о необходимости ответить на вопросы Москвы.