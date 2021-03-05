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Захарова призвала Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ

Ведомости

Посольство России в Лондоне скоро сделает представление Форин-офису относительно утечки документов о ручном управлении СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы не получили (ответ — прим. ред.), но если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения передачи ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются. Они не смогут этого избежать. И в ближайшее время по линии нашего посольства в Лондоне такие представления британской стороне будут сделаны. Объясняться надо, объясняться придется», — цитирует «РИА Новости» Захарову. По ее словам, российская сторона будет регулярно напоминать Британии о необходимости ответить на вопросы Москвы.

Ранее сообщалось, что произошла утечка документов Форин-офиса (Внешнеполитическое ведомство Великобритании) о том, как британское правительство вручную управляет работой различных информационных изданий. Кроме то, оно сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. По словам Захаровой, фокус внимания британцев был направлен на такие СМИ, как «Медуза» и «Медиазона».

Вчера глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об утрате доверия между Россией и Великобританией. Он напомнил, что после выхода из Евросоюза англичане трижды вводили санкции в отношении российских официальных лиц и организаций.

Ранее по теме: Лавров заявил об утрате доверия между Россией и Великобританией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных