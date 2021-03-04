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Лавров заявил об утрате доверия между Россией и Великобританией

Ведомости

Доверие между Россией и Великобританией утрачено в связи с действиями Лондона, заявил глава Российского МИДа Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль».

«Двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, «градус» отношений – на точке замерзания», – сказал Лавров. Он напомнил, что после выхода из Евросоюза англичане трижды вводили санкции в отношении российских официальных лиц и организаций. «Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жесткую антироссийскую риторику», — объяснил министр.

Лавров отметил, что потенциал сотрудничества между странами не сможет быть реализован без выстраивания взвешенного политического диалога и ответственного подхода к двусторонним отношениям. «Остаемся открытыми для развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько к этому готов Лондон», — резюмировал он.

В октябре 2020 г. Великобритания ввела санкции в отношении шести физических лиц и одного юридического из России в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Ранее по теме: Британия ввела санкции против России из-за дела Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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