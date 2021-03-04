Лавров заявил об утрате доверия между Россией и Великобританией

В октябре 2020 г. Великобритания ввела санкции в отношении шести физических лиц и одного юридического из России в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.