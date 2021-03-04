Лавров заявил об утрате доверия между Россией и Великобританией
Доверие между Россией и Великобританией утрачено в связи с действиями Лондона, заявил глава Российского МИДа Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль».
«Двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, «градус» отношений – на точке замерзания», – сказал Лавров. Он напомнил, что после выхода из Евросоюза англичане трижды вводили санкции в отношении российских официальных лиц и организаций. «Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жесткую антироссийскую риторику», — объяснил министр.
Лавров отметил, что потенциал сотрудничества между странами не сможет быть реализован без выстраивания взвешенного политического диалога и ответственного подхода к двусторонним отношениям. «Остаемся открытыми для развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько к этому готов Лондон», — резюмировал он.
В октябре 2020 г. Великобритания ввела санкции в отношении шести физических лиц и одного юридического из России в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.