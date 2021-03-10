ЦИК продлил порядок многодневного голосования
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила временный порядок многодневного голосования до 12 сентября.
«Внести в постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", - цитирует агентство "РИА Новости" текст постановления. Временный порядок многодневного голосования подразумевает его проведение в течение не более трех дней.
Ранее ЦИК анонсировала, что намерена продлить временный порядок многодневного голосования до единого дня голосования в сентябре. До этого председатель комиссии Элла Памфилова допускала, что выборы в сентябре 2021 г. пройдут в течение трех дней, как это было в сентябре 2020 г., когда к ЕДГ 13 сентября добавили также 11 и 12 сентября. Действующий порядок пока не касается выборов в Госдуму.
Впервые такая практика была опробована во время голосования по вопросу об одобрении поправок в конституцию в июле того же года. Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Тогда это оправдывалось необходимостью соблюдения санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса.