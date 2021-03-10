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ЦИК продлил порядок многодневного голосования

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила временный порядок многодневного голосования до 12 сентября.

«Внести в постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", - цитирует агентство "РИА Новости" текст постановления. Временный порядок многодневного голосования подразумевает его проведение в течение не более трех дней.

Ранее ЦИК анонсировала, что намерена продлить временный порядок многодневного голосования до единого дня голосования в сентябре. До этого председатель комиссии Элла Памфилова допускала, что выборы в сентябре 2021 г. пройдут в течение трех дней, как это было в сентябре 2020 г., когда к ЕДГ 13 сентября добавили также 11 и 12 сентября. Действующий порядок пока не касается выборов в Госдуму.

Впервые такая практика была опробована во время голосования по вопросу об одобрении поправок в конституцию в июле того же года. Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Тогда это оправдывалось необходимостью соблюдения санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Памфилова назвала невозможным перенос выборов в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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