ЦИК продлил порядок многодневного голосования

Ранее ЦИК анонсировала, что намерена продлить временный порядок многодневного голосования до единого дня голосования в сентябре. До этого председатель комиссии Элла Памфилова допускала, что выборы в сентябре 2021 г. пройдут в течение трех дней, как это было в сентябре 2020 г., когда к ЕДГ 13 сентября добавили также 11 и 12 сентября. Действующий порядок пока не касается выборов в Госдуму.