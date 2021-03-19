Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего российского посла в республике Дмитрия Мезенцева на должность государственного секретаря Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Председатель высшего государственного совета Союзного государства, президент республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление №1 «О Государственном секретаре Союзного государства», касающееся освобождения от должности Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева», — говорится в сообщении.
Рапоте при этом объявлена благодарность за значительный вклад в развитие Союзного государства. Пост госсекретаря он занимал с 25 ноября 2011 года. Чем займется Рапота теперь, не уточняется.
Об освобождении Мезенцева от должности российского посла в Белоруссии стало известно ранее сегодня. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Пост чрезвычайного и полномочного посла чиновник занимал с 30 апреля 2019 г.