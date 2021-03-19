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Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего российского посла в республике Дмитрия Мезенцева на должность государственного секретаря Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Председатель высшего государственного совета Союзного государства, президент республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление №1 «О Государственном секретаре Союзного государства», касающееся освобождения от должности Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева», — говорится в сообщении.

Рапоте при этом объявлена благодарность за значительный вклад в развитие Союзного государства. Пост госсекретаря он занимал с 25 ноября 2011 года. Чем займется Рапота теперь, не уточняется.

Об освобождении Мезенцева от должности российского посла в Белоруссии стало известно ранее сегодня. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Пост чрезвычайного и полномочного посла чиновник занимал с 30 апреля 2019 г. 

Ранее по теме: Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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