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Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.

Мезенцев занимал пост чрезвычайного и полномочного посла с 30 апреля 2019 г. До этого, с 2016 г. по апрель 2019 г., он был членом Совета Федерации от Сахалинской области и представителем от администрации Иркутской обл. (2002-2009 г.). С 2009 года возглавил Иркутскую обл., а в 2012 г. ушел в отставку. С 2013 г. по 2015 г. являлся генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. 

Предшественником Мезенцева был Михаил Бабич — ныне заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Бабич занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии меньше года — с августа 2018 г. по апрель 2019 г., после чего занимал пост первого заместителя министра экономического развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных