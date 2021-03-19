Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.
Мезенцев занимал пост чрезвычайного и полномочного посла с 30 апреля 2019 г. До этого, с 2016 г. по апрель 2019 г., он был членом Совета Федерации от Сахалинской области и представителем от администрации Иркутской обл. (2002-2009 г.). С 2009 года возглавил Иркутскую обл., а в 2012 г. ушел в отставку. С 2013 г. по 2015 г. являлся генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.
Предшественником Мезенцева был Михаил Бабич — ныне заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Бабич занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии меньше года — с августа 2018 г. по апрель 2019 г., после чего занимал пост первого заместителя министра экономического развития.