В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Байдена
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня нет такого в планах. Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — сказал Песков.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».