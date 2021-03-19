Байден ответил на предложение Путина о разговоре
Президент США Джо Байден заявил, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным «на каком-то этапе», передает ТАСС.
«Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим», — сказал Байден журналистам в Белом доме.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Он напомнил, что на России и США, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете, именно поэтому такой разговор мог бы быть интересен для всех.