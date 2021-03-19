В Кремле рассказали о возможном формате общения Путина и Байдена
Возможное общение президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не может предполагать формата дебатов, предложение российской стороны подразумевает открытый диалог, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, он (Путин) предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», — сказал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля объяснил, что предложение провести такой диалог в прямом эфире вызвано «достаточно беспрецедентными» заявлениями Байдена в адрес российского лидера.
«Дабы не позволить этим заявлениям нанести окончательный вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран – это будет интересно и американцам, и россиянам. Поскольку сами слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, еще раз повторяю, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.
При этом Песков предположил, что у двух лидеров может быть много вопросов друг к другу. В частности, вопросы двусторонних отношений, вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Он напомнил, что на России и США, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете, именно поэтому такой разговор мог бы быть интересен как народам России и США, так и для других стран.