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Сенатором Совета Федерации от Курской области станет Григорий Рапота

Ведомости

Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации, сообщил на оперативном совещании администрации региона губернатор Роман Старовойт.

«Буквально только что подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича», — сказал Старовойт (цитата по ТАСС). 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Рапоту от должности государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России, назначив на нее Дмитрия Мезенцева, занимавшего пост российского посла в республике. Предыдущий представитель исполнительной власти Курской области в Совете Федерации Александр Михайлов умер 4 декабря 2020 г. 

Ранее по теме: Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных