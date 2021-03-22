Сенатором Совета Федерации от Курской области станет Григорий Рапота
Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации, сообщил на оперативном совещании администрации региона губернатор Роман Старовойт.
«Буквально только что подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича», — сказал Старовойт (цитата по ТАСС).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Рапоту от должности государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России, назначив на нее Дмитрия Мезенцева, занимавшего пост российского посла в республике. Предыдущий представитель исполнительной власти Курской области в Совете Федерации Александр Михайлов умер 4 декабря 2020 г.