МИД опубликовал видео с Лавровым в маске с провокационной надписью
Министерство иностранных дел России выложило в TikTok видеоролик с главой ведомства Сергеем Лавровым, на лице которого надета маска с надписью «FCKNG QRNTN» (можно перевести как «чертов карантин»).
@midrussia
Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору♬ original sound - МИД России
В данный момент министр иностранных дел находится в Китае с официальным визитом. Черная маска с надписью белым цветом является подарком министру от журналистов.
«Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру впору», — указано в описании к видео.