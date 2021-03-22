В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
Американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина провести разговор с президентом США Джо Байденом, следует из заявления министерства иностранных дел России.
«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В.Путина о проведении разговора с президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — говорится в заявлении. В связи с этим упущена еще одна возможность для поиска выхода из тупика в отношениях России и США, образовавшегося по вине Вашингтона, подчеркнули в министерстве.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да». На следующий день президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».