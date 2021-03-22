«Единая Россия» приостановила членство арестованного губернатора Белозерцева

Ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца задержанного накануне губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взятки от основателя группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятку, по данным следствия, он получил в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. Остальным четырем фигурантам дела предъявлены обвинения в даче и посредничестве во взятке. Вину свою никто из них не признает.