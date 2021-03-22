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«Единая Россия» приостановила членство арестованного губернатора Белозерцева

Ведомости

«Единая Россия» приостановила членство в партии арестованного по подозрению во взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщает пресс-служба ее регионального отделения.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в сообщении. Решение принято президиумом регионального политического совета «Единой России».

Ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца задержанного накануне губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взятки от основателя группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятку, по данным следствия, он получил в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. Остальным четырем фигурантам дела предъявлены обвинения в даче и посредничестве во взятке. Вину свою никто из них не признает.

Эти средства, считает следствие, губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области. Остальным четырем фигурантам дела предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ). По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, при обыске дома у Белозерцева найдено 500 млн руб. наличными.

Ранее по теме: Суд арестовал пензенского губернатора на два месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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