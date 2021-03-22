Глава Евросовета назвал условия нормализации отношений с Россией
Председатель Евросовета Шарль Мишель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о наличии серьезных разногласий в отношениях между ЕС и Москвой, сообщает пресс-служба совета.
«Мишель выразил точку зрения, что европейско-российские связи находятся на низком уровне и подтвердил подход ЕС к соблюдению пяти принципов, которые базируются на основных принципах ЕС. В настоящее время существуют разногласия во многих сферах», — говорится в документе.
«С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет достигнут устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и уважение прав человека», — добавили в ЕС.
В свете последней темы стороны затронули ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, отмечает пресс-служба Совета Европы.
«Шарль Мишель напомнил о призыве ЕС освободить Навального и приступить к прозрачному расследованию покушения на него», — добавили в организации.
Ранее о телефонном разговоре председателя Совета Европы и Владимира Путина рассказала пресс-служба Кремля. Там отметили, что глава российского государства в ходе беседы дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-европейских связей и подчеркнул готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с ЕС с условием, что будет проявлена встречная заинтересованность.
Помимо этого, Путин и Мишель обсудили возможности использования российской вакцины «Спутник V».