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Глава Евросовета назвал условия нормализации отношений с Россией

Ведомости

Председатель Евросовета Шарль Мишель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о наличии серьезных разногласий в отношениях между ЕС и Москвой, сообщает пресс-служба совета.

«Мишель выразил точку зрения, что европейско-российские связи находятся на низком уровне и подтвердил подход ЕС к соблюдению пяти принципов, которые базируются на основных принципах ЕС. В настоящее время существуют разногласия во многих сферах», — говорится в документе.

«С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет достигнут устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и уважение прав человека», — добавили в ЕС.

В свете последней темы стороны затронули ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, отмечает пресс-служба Совета Европы.

«Шарль Мишель напомнил о призыве ЕС освободить Навального и приступить к прозрачному расследованию покушения на него», — добавили в организации.

Ранее о телефонном разговоре председателя Совета Европы и Владимира Путина рассказала пресс-служба Кремля. Там отметили, что глава российского государства в ходе беседы дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-европейских связей и подчеркнул готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с ЕС с условием, что будет проявлена встречная заинтересованность.

Помимо этого, Путин и Мишель обсудили возможности использования российской вакцины «Спутник V».

Ранее по теме: Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных