Глава Евросовета назвал условия нормализации отношений с Россией

«С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет достигнут устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и уважение прав человека», — добавили в ЕС.