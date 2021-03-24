Зеленский подписал указ о санкциях против российских граждан и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против российских граждан и компаний, говорится на сайте президента.
Под санкции попали первый замглавы МВД России Александр Горовой и замглавы МВД – статс-секретарь Игорь Зубов, сенаторы Александр Башкин, Александр Карлин, Людмила Нарусова, Ирина Рукавишникова, Олег Цепкин, бывший замглавы Минтруда Всеволод Вуколов и др. Санкции против них вводятся на три года.
Также Украина ввела санкции против Газеты.ру, МИА «Россия сегодня», ТАССа, нескольких страховых и строительных компаний, в том числе из Крыма, «Массандры», «Ливадии». Всего под санкции попали 26 человек и 81 компания.
В указе говорится, что МИДу Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы ЕС, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер.