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Зеленский подписал указ о санкциях против российских граждан и компаний

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против российских граждан и компаний, говорится на сайте президента.

Под санкции попали первый замглавы МВД России Александр Горовой и замглавы МВД – статс-секретарь Игорь Зубов, сенаторы Александр Башкин, Александр Карлин, Людмила Нарусова, Ирина Рукавишникова, Олег Цепкин, бывший замглавы Минтруда Всеволод Вуколов и др. Санкции против них вводятся на три года.

Также Украина ввела санкции против Газеты.ру, МИА «Россия сегодня», ТАССа, нескольких страховых и строительных компаний, в том числе из Крыма, «Массандры», «Ливадии». Всего под санкции попали 26 человек и 81 компания.

В указе говорится, что МИДу Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы ЕС, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных