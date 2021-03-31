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В Италии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Ведомости

В Риме накануне задержали российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба спецподразделения карабинеров ROS.

«Вчера вечером карабинеры ROS под руководством прокуратуры Рима арестовали офицера ВМФ и офицера Вооруженных сил России, должностное лицо, аккредитованное при посольстве России. Оба обвиняются в тяжких преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью», — говорится в сообщении службы. Офицер итальянского флота, как уточнили в ROS, является капитаном фрегата ВМС страны, но ни название корабля, ни имя задержанного не разглашаются.

В пресс-службе разведывательного подразделения карабинеров пояснили, что после тайной встречи оба пойманы с поличным сразу после передачи итальянским офицером секретных документов в обмен на денежную сумму. «По результатам официального расследования офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом», — добавили в ROS. Российское посольство в Риме пока не комментировало ситуацию.

22 марта Болгария выслала двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Генпрокуратура Болгарии до этого сообщила о доказательствах ведения двумя гражданами России «неконтролируемой разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическими отношениями», в нарушение ст. 104 п. 1 и ст. 109 уголовного кодекса страны. Кроме того, по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой были арестованы ряд болгарских чиновников.

Ранее по теме: Болгария высылает двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных