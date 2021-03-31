В Италии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России
В Риме накануне задержали российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба спецподразделения карабинеров ROS.
«Вчера вечером карабинеры ROS под руководством прокуратуры Рима арестовали офицера ВМФ и офицера Вооруженных сил России, должностное лицо, аккредитованное при посольстве России. Оба обвиняются в тяжких преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью», — говорится в сообщении службы. Офицер итальянского флота, как уточнили в ROS, является капитаном фрегата ВМС страны, но ни название корабля, ни имя задержанного не разглашаются.
В пресс-службе разведывательного подразделения карабинеров пояснили, что после тайной встречи оба пойманы с поличным сразу после передачи итальянским офицером секретных документов в обмен на денежную сумму. «По результатам официального расследования офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом», — добавили в ROS. Российское посольство в Риме пока не комментировало ситуацию.
22 марта Болгария выслала двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Генпрокуратура Болгарии до этого сообщила о доказательствах ведения двумя гражданами России «неконтролируемой разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическими отношениями», в нарушение ст. 104 п. 1 и ст. 109 уголовного кодекса страны. Кроме того, по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой были арестованы ряд болгарских чиновников.