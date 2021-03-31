В Италии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В пресс-службе разведывательного подразделения карабинеров пояснили, что после тайной встречи оба пойманы с поличным сразу после передачи итальянским офицером секретных документов в обмен на денежную сумму. «По результатам официального расследования офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом», — добавили в ROS. Российское посольство в Риме пока не комментировало ситуацию.