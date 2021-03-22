Болгария высылает двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

О задержании сотрудниками болгарского Агентства национальной безопасности нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России болгарский телеканал БНТ1 со ссылкой на источники сообщил 19 марта. Среди них оказалось несколько болгарских чиновников. Известно, что в ходе задержания один из подозреваемых пытался бежать. Позже издание «24 часа» со ссылкой на источник в спецслужбах Болгарии сообщило, что среди задержанных за шпионаж россиян нет.