Болгария высылает двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже
МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии, обвинив их в шпионаже и предписав покинуть страну, сообщили в пресс-службе дипведомства.
«Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, персонами нон грата и предоставило им 72 часа для выезда из страны», — говорится в сообщении ведомства. Соответствующую информацию передали заместителю посла России в Софии.
В МИД Болгарии подчеркнули, что «не первый раз становятся свидетелями действий иностранных посольств, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношений».
Генпрокуратура Болгарии до этого сообщила о доказательствах ведения двумя гражданами России «неконтролируемой разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическими отношениями», в нарушение ст. 104 п. 1 и ст. 109 уголовного кодекса страны. «Двое российских граждан пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — добавили в ведомстве.
Посольство России в Софии назвало эту меру болгарских властей «неоправданным демаршем», который «не будет способствовать дальнейшему построению конструктивного российско-болгарского диалога». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — добавили в диппредставительстве.
О задержании сотрудниками болгарского Агентства национальной безопасности нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России болгарский телеканал БНТ1 со ссылкой на источники сообщил 19 марта. Среди них оказалось несколько болгарских чиновников. Известно, что в ходе задержания один из подозреваемых пытался бежать. Позже издание «24 часа» со ссылкой на источник в спецслужбах Болгарии сообщило, что среди задержанных за шпионаж россиян нет.