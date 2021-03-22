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Болгария высылает двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Ведомости

МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии, обвинив их в шпионаже и предписав покинуть страну, сообщили в пресс-службе дипведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, персонами нон грата и предоставило им 72 часа для выезда из страны», — говорится в сообщении ведомства. Соответствующую информацию передали заместителю посла России в Софии.

В МИД Болгарии подчеркнули, что «не первый раз становятся свидетелями действий иностранных посольств, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношений».

Генпрокуратура Болгарии до этого сообщила о доказательствах ведения двумя гражданами России «неконтролируемой разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическими отношениями», в нарушение ст. 104 п. 1 и ст. 109 уголовного кодекса страны. «Двое российских граждан пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — добавили в ведомстве.

Посольство России в Софии назвало эту меру болгарских властей «неоправданным демаршем», который «не будет способствовать дальнейшему построению конструктивного российско-болгарского диалога». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — добавили в диппредставительстве.

О задержании сотрудниками болгарского Агентства национальной безопасности нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России болгарский телеканал БНТ1 со ссылкой на источники сообщил 19 марта. Среди них оказалось несколько болгарских чиновников. Известно, что в ходе задержания один из подозреваемых пытался бежать. Позже издание «24 часа» со ссылкой на источник в спецслужбах Болгарии сообщило, что среди задержанных за шпионаж россиян нет.

Ранее по теме: В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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