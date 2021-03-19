В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Источники издания NOVA сообщили, что часть задержанных – болгарские чиновники, которые имели доступ к секретной информации. Собеседники издания не указали, какие данные подозреваемые успели передать другой стороне и в какой степени они создают угрозу национальной безопасности Болгарии. Известно, что в ходе задержания один из подозреваемых пытался бежать.