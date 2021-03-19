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В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Ведомости

Сотрудники государственного агентства «Национальной безопасности» задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил болгарский телеканал БНТ1 со ссылкой на источники.

Источники издания NOVA сообщили, что часть задержанных – болгарские чиновники, которые имели доступ к секретной информации. Собеседники издания не указали, какие данные подозреваемые успели передать другой стороне и в какой степени они создают угрозу национальной безопасности Болгарии. Известно, что в ходе задержания один из подозреваемых пытался бежать.

Издание «24 часа» со ссылкой на источник в госагентстве «Национальная безопасность» пишет, что задержанные за шпионаж – не россияне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных