Руководство КПРФ объяснило идею создания крупнейшего в России «Сталин-центра»
Инициатива о создании крупнейшего в России «Сталин-центра» в городе Бор Нижегородской области принадлежит нижегородским коммунистам, которых руководство КПРФ «наверняка поддержит». Об этом заявил «Ведомостям» депутат Госдумы Александр Ющенко, пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
Инициатива, по его словам, заслуживает «более предметного обсуждения»: «Сейчас существует «Ельцин-центр» как символ олигархического, либерального развала страны, почему бы не подумать о том, чтобы воздвигнуть центр, который будет символизировать создание. Сейчас такие символы востребованы, и нет ничего удивительно, что такие идеи выдвигают, особенно если речь идет о строительстве центра на собранные народом деньги», — заявил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» не ответил.
В Нижегородской области появится Сталин-центр https://t.co/pnz9RaIM2g pic.twitter.com/Znr8zX4jyn— РИА Новости (@rianru) April 22, 2021
Ранее «РИА Новости» сообщило со ссылкой на региональное отделение КПРФ о том, что в Боре в ближайшее время заложат «первый камень» в строительство «единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России «Сталин-центра».
Первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров заявил агентству, что строительство «Сталин-центра» «должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России». По его мнению, «это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории».
На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.
24 июня 2020 г. в Боре уже был открыт памятник Иосифу Сталину на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила, отмечает агентство.
В России музеи Сталина действуют в Москве в Измайлово, музей открыт в Волгограде, в Уфе, в Иркутске, Вологде, Махачкале, Владикавказе. Также музейный статус имеет дача Сталина в Сочи. Были предложения обустроить центральный музей Сталина на ближней даче в Кунцево.