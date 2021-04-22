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Руководство КПРФ объяснило идею создания крупнейшего в России «Сталин-центра»

Ведомости

Инициатива о создании крупнейшего в России «Сталин-центра» в городе Бор Нижегородской области принадлежит нижегородским коммунистам, которых руководство КПРФ «наверняка поддержит». Об этом заявил «Ведомостям» депутат Госдумы Александр Ющенко, пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. 

Инициатива, по его словам, заслуживает «более предметного обсуждения»: «Сейчас существует «Ельцин-центр» как символ олигархического, либерального развала страны, почему бы не подумать о том, чтобы воздвигнуть центр, который будет символизировать создание. Сейчас такие символы востребованы, и нет ничего удивительно, что такие идеи выдвигают, особенно если речь идет о строительстве центра на собранные народом деньги», — заявил он. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» не ответил. 

Ранее «РИА Новости» сообщило со ссылкой на региональное отделение КПРФ о том, что в Боре в ближайшее время заложат «первый камень» в строительство «единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России «Сталин-центра». 

Первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров заявил агентству, что строительство «Сталин-центра» «должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России». По его мнению, «это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории». 

На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.

24 июня 2020 г. в Боре уже был открыт памятник Иосифу Сталину на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила, отмечает агентство. 

В России музеи Сталина действуют в Москве в Измайлово, музей открыт в Волгограде, в Уфе, в Иркутске, Вологде, Махачкале, Владикавказе. Также музейный статус имеет дача Сталина в Сочи. Были предложения обустроить центральный музей Сталина на ближней даче в Кунцево.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных