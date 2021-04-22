Руководство КПРФ объяснило идею создания крупнейшего в России «Сталин-центра»

Инициатива, по его словам, заслуживает «более предметного обсуждения»: «Сейчас существует «Ельцин-центр» как символ олигархического, либерального развала страны, почему бы не подумать о том, чтобы воздвигнуть центр, который будет символизировать создание. Сейчас такие символы востребованы, и нет ничего удивительно, что такие идеи выдвигают, особенно если речь идет о строительстве центра на собранные народом деньги», — заявил он.