Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Захарова связала попытку госпереворота в Белоруссии с работой спецслужб США

Ведомости

Подготовка госпереворота в Белоруссии не могла проходить без ведома американских спецслужб, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — сказала Захарова.

По ее словам, расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому «не в нашей компетенции говорить о каких-либо дополнительных деталях, подробностях, тем более предвосхищать это расследование». Она отметила, что предметом расследования в том числе будет возможная причастность властей США к подготовке этой акции, которая, по словам Захаровой, является, «по сути, актом государственного терроризма».

Захарова также рассказала, что задержанные по подозрению в подготовке госпереворота граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута в настоящее время находятся на белорусской территории, в отношении них возбуждено уголовное дело. 

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию осудил попытку совершения государственного переворота в Белоруссии и покушения на лидера республики Александра Лукашенко. 17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы.

Ранее по теме: Путин прокомментировал попытку госпереворота в Белоруссии фразой «это уже слишком»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных