Захарова связала попытку госпереворота в Белоруссии с работой спецслужб США

По ее словам, расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому «не в нашей компетенции говорить о каких-либо дополнительных деталях, подробностях, тем более предвосхищать это расследование». Она отметила, что предметом расследования в том числе будет возможная причастность властей США к подготовке этой акции, которая, по словам Захаровой, является, «по сути, актом государственного терроризма».