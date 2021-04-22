Захарова связала попытку госпереворота в Белоруссии с работой спецслужб США
Подготовка госпереворота в Белоруссии не могла проходить без ведома американских спецслужб, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — сказала Захарова.
По ее словам, расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому «не в нашей компетенции говорить о каких-либо дополнительных деталях, подробностях, тем более предвосхищать это расследование». Она отметила, что предметом расследования в том числе будет возможная причастность властей США к подготовке этой акции, которая, по словам Захаровой, является, «по сути, актом государственного терроризма».
Захарова также рассказала, что задержанные по подозрению в подготовке госпереворота граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута в настоящее время находятся на белорусской территории, в отношении них возбуждено уголовное дело.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию осудил попытку совершения государственного переворота в Белоруссии и покушения на лидера республики Александра Лукашенко. 17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы.