МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Словакии
Ответ Министерства иностранных дел на высылку трех российских дипломатов из Словакии не заставит себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
Захарова также отметила, что Брюссель должен «осознавать последствия безоглядной поддержки откровенно политизированных действий Праги в отношении Москвы, эта линия весьма опасна».
Ранее сегодня премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех сотрудников российского посольства в Братиславе. Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение семи дней. По словам министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, решение было принято «на основе оценки деятельности, но оно также является выражением солидарности с Чешской Республикой».
22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По стоянию на 22 апреля в пражском посольстве работает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.
Кроме взаимной высылки дипломатов чешские власти исключили «Росатом» из конкурса на строительство новой АЭС в стране из-за «несоответствия требованиям безопасности» .