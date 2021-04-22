Лукашенко призвал усилить оборону Союзного государства

«Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», – сказал Лукашенко.