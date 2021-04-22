Лукашенко призвал усилить оборону Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость усиления сотрудничества двух стран по вопросам безопасности и обороны Союзного государства, передает «БелТА».
«Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», – сказал Лукашенко.
Президент России, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Москвы и Минска «идет неплохо» по всем направлениям. «Команды наши работают весьма эффективно. Я имею в виду и правительственную команду, и команды по линии администраций, и, как видим теперь, по линии специальных служб», – подчеркнул Путин. По его словам, Россия и Белоруссия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности «в самом широком смысле этого слова».
Переговоры Путина и Лукашенко проходят сегодня в Москве. Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что лидеры будут обсуждать торгово-экономические вопросы, восстановление транспортного сообщения, борьбу с пандемией, вопросы Союзного государства, а также вопросы международных отношений и безопасности.