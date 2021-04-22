Премьер Чехии назвал «сильным жестом» высылку Словакией российских дипломатов
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за высылку российских дипломатов и назвал этот поступок «сильным жестом».
«Эдуард Хегер мне позвонил по телефону и сообщил, что Словакия в знак солидарности вышлет трех российских дипломатов. Большое спасибо. Мы очень ценим этот сильный жест и позицию Словакии», – написал Бабиш на своей странице в Twitter.
Ранее Хегер заявил, что Братислава вышлет из страны трех сотрудников российского посольства, в том числе из солидарности с Чехией. Сегодня МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве работают 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России – пять дипломатов и 19 технических служащих.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.