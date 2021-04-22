Премьер Чехии назвал «сильным жестом» высылку Словакией российских дипломатов

Ранее Хегер заявил, что Братислава вышлет из страны трех сотрудников российского посольства, в том числе из солидарности с Чехией. Сегодня МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве работают 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России – пять дипломатов и 19 технических служащих.