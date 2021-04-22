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В НАТО оценили заявление Шойгу о завершении военных учений в России

Ведомости

Североатлантический альянс принял к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности вооруженных сил в Южном и Западном военных округах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Мы приняли к сведению объявление министра обороны России Сергея Шойгу. Любые шаги в направлении деэскалации со стороны России будут важны и давно ожидаемы», – говорится в сообщении. В НАТО отметили, что продолжат «пристально отслеживать» действия российских войск у границы с Украиной.

Ранее Шойгу поручил завершить внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов и приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

До этого в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам.

Ранее по теме: Шойгу объявил о завершении внезапной проверки на юге и отводе войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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