В НАТО оценили заявление Шойгу о завершении военных учений в России
Североатлантический альянс принял к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности вооруженных сил в Южном и Западном военных округах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.
«Мы приняли к сведению объявление министра обороны России Сергея Шойгу. Любые шаги в направлении деэскалации со стороны России будут важны и давно ожидаемы», – говорится в сообщении. В НАТО отметили, что продолжат «пристально отслеживать» действия российских войск у границы с Украиной.
Ранее Шойгу поручил завершить внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов и приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.
До этого в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам.