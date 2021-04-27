МИД Германии призвал выйти «из спирали» эскалации конфликта на Украине
Разногласия, возникающие в связи с обострением ситуации на востоке Украины, необходимо решать посредством диалога, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Мы должны выйти из этой спирали эскалации и решать проблемы посредством диалога, а не в дуэли», — сказал Маас журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас «нужны следующие шаги, такие, как снятие блокады в районах акватории Черного моря и прекращение нарушений перемирия на Украине», — считает он.
27 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров по Донбассу с привлечением «мощных игроков». Он также высказался за модернизацию и обновление «минского» переговорного процесса.
Ранее в интервью Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.