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Зеленский предложил запустить новый формат переговоров по Донбассу

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров по Донбассу с привлечением «мощных игроков», сообщила пресс-служба его офиса.

«Это может быть расширение «нормандского» формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны», — сказал Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.

Президент Украины также высказался за модернизацию и обновление «минского» переговорного процесса. «Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — отметил он.

Ранее в интервью Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.

Ранее по теме: Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Зеленского об изменении минского формата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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