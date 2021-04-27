Зеленский предложил запустить новый формат переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров по Донбассу с привлечением «мощных игроков», сообщила пресс-служба его офиса.
«Это может быть расширение «нормандского» формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны», — сказал Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.
Президент Украины также высказался за модернизацию и обновление «минского» переговорного процесса. «Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — отметил он.
Ранее в интервью Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.