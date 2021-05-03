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Госдеп США «очень внимательно» следит за отводом российских сил от границы с Украиной

Ведомости

Госдепартамент США очень внимательно следит за отводом российских войск от границы с Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CBS.

Вашингтон, по его словам, наблюдал за тем, как было принято решение отвести часть сил, а также за тем, как некоторые из них действительно было отведены.

«Начиная с настоящего момента. Мы следим за этим очень, очень внимательно», — ответил он на вопрос журналистки о том, есть ли подтверждение отвода российских сил.

Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения межвидовых учений в Крыму заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». В связи с этим он принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Ранее по теме: Шойгу назвал недопустимыми предупреждения о последствиях учений в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных