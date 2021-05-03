Госдеп США «очень внимательно» следит за отводом российских сил от границы с Украиной
Госдепартамент США очень внимательно следит за отводом российских войск от границы с Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CBS.
Вашингтон, по его словам, наблюдал за тем, как было принято решение отвести часть сил, а также за тем, как некоторые из них действительно было отведены.
«Начиная с настоящего момента. Мы следим за этим очень, очень внимательно», — ответил он на вопрос журналистки о том, есть ли подтверждение отвода российских сил.
Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения межвидовых учений в Крыму заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». В связи с этим он принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.