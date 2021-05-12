«Коммерсантъ» узнал о высылке из России пресс-секретаря посольства США
Пресс-секретаря посольства США в России Ребекку Росс высылают из страны, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Она вошла в список из десяти сотрудников посольства, которые были объявлены персонами нон грата.
По данным издания, Росс и еще девять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Источник в МИД России пояснил, что это зеркальный ответ на действия властей США, которые более полугода не дают России заполнить должность пресс-секретаря посольства в Вашингтоне.
«Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа», — рассказал собеседник издания. Он подчеркнул, что высылка пресс-секретаря дипмиссии — не российская инициатива.
Росс подтвердила агентству ТАСС, что была включена в список десяти сотрудников посольства США в Москве, объявленных персонами нон грата.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Список «недружественных» стран составит правительство России.