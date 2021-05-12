Лавров и Блинкен обсудили организацию российско-американского саммита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В ходе беседы стороны обсудили организацию российско-американского саммита с участием президентов двух стран.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», — говорится в сообщении МИДа по итогам переговоров.
Помимо этого Лавров и Блинкен обсудили ядерную проблему Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и сферу стратегической стабильности.
В ходе разговора стороны также затронули вопрос взаимодействия двух стран в Арктическом совете и договорились о встрече на министерской сессии в Рейкьявике 20 мая.
13 апреля в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.