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Лавров и Блинкен обсудили организацию российско-американского саммита

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В ходе беседы стороны обсудили организацию российско-американского саммита с участием президентов двух стран.

«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», — говорится в сообщении МИДа по итогам переговоров.

Помимо этого Лавров и Блинкен обсудили ядерную проблему Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и сферу стратегической стабильности.

В ходе разговора стороны также затронули вопрос взаимодействия двух стран в Арктическом совете и договорились о встрече на министерской сессии в Рейкьявике 20 мая.

13 апреля в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных