Лавров и Блинкен обсудили организацию российско-американского саммита

13 апреля в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.