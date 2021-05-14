Путин назначил Сергея Горяйнова зампредом Следственного комитета
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Сергея Горяйнова заместителем председателя Следственного комитета РФ, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе. Ранее Горяйнов возглавлял управление кадров СК России.
В марте Путин назначил заместителем председателя Следственного комитета Александра Клауса, который ранее был руководителем главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.