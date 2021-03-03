Путин назначил Александра Клауса заместителем председателя СК
Президент России Владимир Путин назначил Александра Клауса заместителем председателя Следственного комитета, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Ранее Клаус был руководителем главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.
Клаус родился в 1973 г. Окончил ульяновский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова. До 2005 г. работал в прокуратуре Ульяновской области, затем — в прокуратуре Санкт-Петербурга. В 2007 г. стал первым замруководителя следственного управления СК при прокуратуре по Санкт-Петербургу, в 2011 г. — первым заместителем руководителя управления и с 2014 г. — руководителем.