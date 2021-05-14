Генпрокурор Чехии Павел Земан объявил об уходе в отставку
Генпрокурор Чехии Павел Земан, утверждавший, что ко взрыву военных складов во Врбетице в 2014 г. причастны российские военные разведчики, заявил о своем намерении уйти в отставку. На это решение повлияло давление со стороны главы Минюста Марии Бенешовой в связи с дипломатическим скандалом с Россией, заявил Земан журналистам, передает Lidovki Novini.
«Давление довольно велико. Не то чтобы я боялся, но если вы посвящаете большую часть своего времени этим ссорам, я думаю, что это (нахождение в должности. — прим. ред.) совершенно бесполезно», — сказал Земан во время пресс-конференции в Брно. Он отметил, что хотел покинуть пост раньше, но остался из-за расследования инцидента во Врбетице, так как опасался, что оно не будет завершено.
Земан также отметил, что не обсуждал свою отставку с главой Минюста заранее. «Я хотел, чтобы это стало сюрпризом», — сказал он.
«Поскольку я не ожидала отставки генерального прокурора, Павел Земан остается в должности до 30 июня, а имя его преемника будет объявлено после этого», — сказала Бенешова. Как заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек, правительство приняло прошение Земана. Ранее Бенешова заявила о своем намерении подать дисциплинарный иск против Земана. По ее словам, генпрокурор нарушил закон своим недавним выступлением на пресс-конференции, посвященной делу о взрыве во Врбетице.
В начале мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш смог убедить главу минюста страны Бенешову в существовании лишь одной актуальной версии взрывов во Врбетице в 2014 г. Перед этим Бенешова рассказала, что ознакомилась с отчетом Службы безопасности и информации (BIS) по инциденту и пришла к тому же выводу, что и президент республики Милош Земан. Тот ранее высказался, что взрыв мог произойти также из-за неосторожного обращения с боеприпасами, а не из-за действий российских спецслужб. В то же время Бенешова добавила, что не видела «живой» файл, на основании которого был составлен документ.
В середине апреля Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.