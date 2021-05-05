В Чехии заявили о готовности России к обвинению во взрывах на складах
Глава военной разведки Чехии Ян Бероун в интервью чешским СМИ высказал мнение, что Россия знала о наличии сведений у Праги об участии российских спецслужб во взрывах на складах во Врбенице, поэтому заблаговременно начала распространять информацию, которая поставила под сомнение чешскую версию.
«Пророссийская кампания, ставящая под сомнение чешскую версию событий во Врбетице, начала распространяться в киберпространстве еще до того, как премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили об этом инциденте 17 апреля в Чешском ТВ», — цитирует «РИА Новости» руководителя чешской разведки.
По его словам, повышенная активность различных пророссийских социальных сетей и дезинформаций является свидетельством того, что «россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию».
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш смог убедить главу минюста страны Марию Бенешову в существовании лишь одной актуальной версии взрывов во Врбетице в 2014 г. Перед этим Бенешова рассказала, что ознакомилась с отчетом Службы безопасности и информации (BIS) по инциденту и пришла к тому же выводу, что и президент республики Милош Земан. Тот ранее высказался, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами, а не из-за российских спецслужб. В то же время Бенешова добавила, что не видела «живой» файл, на основании которого был составлен документ.
17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрыву во Врбетице, в результате которого погибли два человека. 19 апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Скрипаля.