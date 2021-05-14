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Украина продлила санкции против некоторых граждан и компаний из России

Ведомости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении некоторых физических лиц и компаний из России, заявил в ходе брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае, в отношении определенного количества граждан РФ и граждан Украины, и компаний РФ», – сказал Данилов (цитата по ТАСС).

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также Россотрудничество. Месяцем ранее Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации.

Кроме того, были продлены санкции против ряда российских СМИ, в частности «Газеты.Ру», «Утро.ру» и «Ленты.Ру». Ранее президент Украины продлил на три года санкции в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка.

Ранее по теме: Зеленский подписал указ о санкциях против российских граждан и компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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