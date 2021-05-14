Украина продлила санкции против некоторых граждан и компаний из России

Кроме того, были продлены санкции против ряда российских СМИ, в частности «Газеты.Ру», «Утро.ру» и «Ленты.Ру». Ранее президент Украины продлил на три года санкции в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка.