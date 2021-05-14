Украина продлила санкции против некоторых граждан и компаний из России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении некоторых физических лиц и компаний из России, заявил в ходе брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае, в отношении определенного количества граждан РФ и граждан Украины, и компаний РФ», – сказал Данилов (цитата по ТАСС).
4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также Россотрудничество. Месяцем ранее Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации.
Кроме того, были продлены санкции против ряда российских СМИ, в частности «Газеты.Ру», «Утро.ру» и «Ленты.Ру». Ранее президент Украины продлил на три года санкции в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка.