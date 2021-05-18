Путин заявил о деградации международной системы безопасности
Президент России Владимир Путин заявил о деградации системы стратегической стабильности в ходе церемонии вручения верительных грамот, передает пресс-служба Кремля.
«Не меньшую озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями», – сказал Путин. Он отметил, что в мире вновь «поднимает голову» терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью, обостряются застарелые региональные конфликты, по-прежнему высокие риски несут наркоторговля и организованная преступность.
Президент подчеркнул, что ситуация в мире является нестабильной и осложняется. По его словам, Россия готова к взаимовыгодному партнерству со всеми государствами на принципах равноправия, учета интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. «Последовательно выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений», – резюмировал Путин.
Ранее президент заявил, что в мире по-прежнему остаются те, кто пытается оправдать преступления фашизма, взять на вооружение его идеологию и переписать историю. Россияне «слишком хорошо» знают, к чему это ведет, отметил президент, добавив, что Россия последовательно отстаивает международное право, но при этом намерена твердо защищать свои национальные интересы.