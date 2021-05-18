Путин заявил о деградации международной системы безопасности

Президент подчеркнул, что ситуация в мире является нестабильной и осложняется. По его словам, Россия готова к взаимовыгодному партнерству со всеми государствами на принципах равноправия, учета интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. «Последовательно выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений», – резюмировал Путин.