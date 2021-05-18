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Путин заявил о деградации международной системы безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о деградации системы стратегической стабильности в ходе церемонии вручения верительных грамот, передает пресс-служба Кремля.

«Не меньшую озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями», – сказал Путин. Он отметил, что в мире вновь «поднимает голову» терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью, обостряются застарелые региональные конфликты, по-прежнему высокие риски несут наркоторговля и организованная преступность.

Президент подчеркнул, что ситуация в мире является нестабильной и осложняется. По его словам, Россия готова к взаимовыгодному партнерству со всеми государствами на принципах равноправия, учета интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. «Последовательно выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений», – резюмировал Путин.

Ранее президент заявил, что в мире по-прежнему остаются те, кто пытается оправдать преступления фашизма, взять на вооружение его идеологию и переписать историю. Россияне «слишком хорошо» знают, к чему это ведет, отметил президент, добавив, что Россия последовательно отстаивает международное право, но при этом намерена твердо защищать свои национальные интересы. 

Ранее по теме: Путин заявил о продолжающихся в мире попытках оправдать преступления нацистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных