Меркель заявила о сближении позиций с США по «Северному потоку — 2»
Позиции США и Германии по «Северному потоку — 2» сблизились, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, слова которой передает ТАСС.
«Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока — 2", на который у нас разные взгляды», — сказала Меркель, выступая в четверг в онлайн-формате на форуме, который организовала телерадиокомпания WDR.
При этом германский канцлер не уточнила, какой конкретно шаг она имеет в виду. По ее словам, Германия и США «будут продолжать контакты по вопросу точек соприкосновения касательно России».
20 апреля Меркель заявила, что вокруг «Северного потока–2» идет политическая борьба, но Германия, несмотря на позицию ряда других стран Европейского союза, приняла решение в пользу газопровода. В то же время она выступила за сохранение транзита российского газа через Украину в Европу.
20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.