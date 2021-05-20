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Меркель заявила о сближении позиций с США по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Позиции США и Германии по «Северному потоку — 2» сблизились, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, слова которой передает ТАСС.

«Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока — 2", на который у нас разные взгляды», — сказала Меркель, выступая в четверг в онлайн-формате на форуме, который организовала телерадиокомпания WDR.

При этом германский канцлер не уточнила, какой конкретно шаг она имеет в виду. По ее словам, Германия и США «будут продолжать контакты по вопросу точек соприкосновения касательно России».

20 апреля Меркель заявила, что вокруг «Северного потока–2» идет политическая борьба, но Германия, несмотря на позицию ряда других стран Европейского союза, приняла решение в пользу газопровода. В то же время она выступила за сохранение транзита российского газа через Украину в Европу.

20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: В Кремле позитивно оценили отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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