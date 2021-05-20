В Кремле позитивно оценили отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

«Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран — участниц этого проекта», — сказал он.