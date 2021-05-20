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В Кремле позитивно оценили отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Ведомости

Пресс-секретарь президента России охарактеризовал отказ США от введения санкций против оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG как позитивный сигнал, передает ТАСС.

«Это позитивный сигнал, безусловно», — сказал он журналистам. Представитель Кремля подчеркнул, что все участники проекта заинтересованы в его скорейшей реализации.

«Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран — участниц этого проекта», — сказал он.

20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.

О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.

США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.

Ранее по теме: «Северный поток – 2» перестанет разделять США и Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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