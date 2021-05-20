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Захарова заявила о порадовавшей ее детали встречи Лаврова и Блинкена

Ведомости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова положительно оценила организацию американской стороной встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Свое мнение она выразила в эфире программы «Соловьев Live».

«Я бы хотела сказать об очень важной детали, которая была до переговоров и которая меня действительно очень порадовала. Это то, как была встреча организована» — сказала она. «Мы с таким напряжением ждали, как наши американские партнеры будут выстраивать работу с прессой. Потому что мы помним разное. Мы помним и то, как не пускали российских журналистов. Это было, наверное, лет 10 назад. Каждая встреча заканчивалась скандалом», — пояснила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что на этот раз «все было конструктивно». По ее словам, российские журналисты не только были допущены к мероприятию, но и имели те же права, что их американские и исландские коллеги.

Захарова также указала на поведение иностранной прессы, которая, по ее словам, обычно выкрикивает что-либо во время встреч. В этот же раз журналисты «забыли свои привычные выкрики», так как были «несколько обескуражены», насколько конструктивно все прошло. 

Встреча Лаврова и Блинкена состоялась вчера в Рейкьявике. Сам министр охарактеризовал ее как конструктивную. Захарова добавила, что представители России и США обсудили повестку, заданную в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена, а также коснулись темы «дипломатических турбулентностей» между странами и региональных и глобальных конфликтов.

Ранее по теме: Лавров назвал конструктивным диалог с госсекретарем США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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