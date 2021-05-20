Захарова заявила о порадовавшей ее детали встречи Лаврова и Блинкена
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова положительно оценила организацию американской стороной встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Свое мнение она выразила в эфире программы «Соловьев Live».
«Я бы хотела сказать об очень важной детали, которая была до переговоров и которая меня действительно очень порадовала. Это то, как была встреча организована» — сказала она. «Мы с таким напряжением ждали, как наши американские партнеры будут выстраивать работу с прессой. Потому что мы помним разное. Мы помним и то, как не пускали российских журналистов. Это было, наверное, лет 10 назад. Каждая встреча заканчивалась скандалом», — пояснила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что на этот раз «все было конструктивно». По ее словам, российские журналисты не только были допущены к мероприятию, но и имели те же права, что их американские и исландские коллеги.
Захарова также указала на поведение иностранной прессы, которая, по ее словам, обычно выкрикивает что-либо во время встреч. В этот же раз журналисты «забыли свои привычные выкрики», так как были «несколько обескуражены», насколько конструктивно все прошло.
Встреча Лаврова и Блинкена состоялась вчера в Рейкьявике. Сам министр охарактеризовал ее как конструктивную. Захарова добавила, что представители России и США обсудили повестку, заданную в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена, а также коснулись темы «дипломатических турбулентностей» между странами и региональных и глобальных конфликтов.