Захарова заявила о порадовавшей ее детали встречи Лаврова и Блинкена

«Я бы хотела сказать об очень важной детали, которая была до переговоров и которая меня действительно очень порадовала. Это то, как была встреча организована» — сказала она. «Мы с таким напряжением ждали, как наши американские партнеры будут выстраивать работу с прессой. Потому что мы помним разное. Мы помним и то, как не пускали российских журналистов. Это было, наверное, лет 10 назад. Каждая встреча заканчивалась скандалом», — пояснила Захарова.