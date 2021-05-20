Минпромторг признан потерпевшей стороной в деле о мошенничестве в его департаменте

29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.