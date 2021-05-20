Минпромторг признан потерпевшей стороной в деле о мошенничестве в его департаменте
Минпромторг признали потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Ранее сегодня по данному делу были задержаны замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Ольга Покидышева и экс-глава этого департамента Ольга Колотилова, которая сейчас является советником губернатора Новгородской области.
«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает следствию всё необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия, В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу», — рассказал представитель министерства.
В пресс-службе Басманного суда ранее сообщили, что следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Покидышевой и Колотиловой.
Колотилова занимала этот пост до 2017 г., затем она ушла на должность заместителя губернатора Новгородской области. Последнее место работы – советник губернатора.
Это уже третье уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников из Минпромторга. 2 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Павла Серватинского по обвинению в превышении должностных полномочий.
29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в начале апреля, что аресты сотрудников не означают наличия большого числа нарушений в работе министерства.