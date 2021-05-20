В Москве задержали экс-главу и действующую замглавы департамента Минпромторга
Замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Ольга Покидышева и экс-глава этого департамента Ольга Колотилова задержаны по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК РФ), сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правоохранительным органам.
В пресс-службе Басманного суда «Ведомостям» сообщили, что следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Колотиловой и Покидышевой в виде ареста до 19 июля 2021 г.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Колотилова занимала этот пост до 2017 г., затем она ушла на должность заместителя губернатора Новгородской области. Последнее место работы – советник губернатора.
Это уже третье уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников из Минпромторга. 2 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Павла Серватинского по обвинению в превышении должностных полномочий.
29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в начале апреля, что аресты сотрудников не означают наличия большого числа нарушений в работе министерства.