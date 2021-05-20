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В Москве задержали экс-главу и действующую замглавы департамента Минпромторга

Ведомости

Замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Ольга Покидышева и экс-глава этого департамента Ольга Колотилова задержаны по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК РФ), сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правоохранительным органам. 

В пресс-службе Басманного суда «Ведомостям» сообщили, что следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Колотиловой и Покидышевой в виде ареста до 19 июля 2021 г. 

«Ведомости» направили запрос в Минпромторг. 

Колотилова занимала этот пост до 2017 г., затем она ушла на должность заместителя губернатора Новгородской области. Последнее место работы – советник губернатора.

Это уже третье уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников из Минпромторга. 2 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Павла Серватинского по обвинению в превышении должностных полномочий. 

29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в начале апреля, что аресты сотрудников не означают наличия большого числа нарушений в работе министерства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных