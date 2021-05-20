Псаки признала невозможность остановки строительства «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» готов на 95%, что делает остановку его строительства невозможной, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, слова которой передает ТАСС.
«Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%», — сказала она. «Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — ответила Псаки журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.
20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.