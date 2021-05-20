Псаки признала невозможность остановки строительства «Северного потока — 2»

«Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%», — сказала она. «Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — ответила Псаки журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.