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Псаки признала невозможность остановки строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» готов на 95%, что делает остановку его строительства невозможной, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, слова которой передает ТАСС.

«Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%», — сказала она. «Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — ответила Псаки журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.

20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: В Кремле позитивно оценили отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных