Сенаторы США предложили восстановить санкции против «Северного потока – 2»
Группа сенаторов от республиканской партии разработала законопроект, в котором предлагается ввести санкции против российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил один из авторов документа, сенатор Кевин Крамер.
«Рискуя ослабить глобальное положение Америки, администрация (президента США Джо) Байдена соглашается с ошибочной немецкой стратегией, которая даст (президенту России Владимиру) Путину власть над нашими союзниками в Европе. Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю моих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность», — заявил Крамер.
Сенаторы предложили распространить санкции США на субподрядчиков любой компании, которая работает на газопроводе «Северный поток – 2» и восстановить санкции в отношении компании, которая управляет проектом, и ее должностных лиц, которые были отменены администрацией Байдена.
20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.
О планах администрации Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.