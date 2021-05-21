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Лавров назвал откровенным свой разговор с Блинкеном

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал откровенным свой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

«Мы обо многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже», – сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что позиция США традиционно включает в себя претензии к России по поводу вмешательства в выборы и хакерских атак.

Министр напомнил Блинкену, что российская сторона просит американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство таких действий. «Ответы странные, что вы сами мол все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», – объяснил он. Тот факт, что Россия занимает «позиции в мире, которые все уважают», вызывает недовольство у некоторых стран, в связи с чем они пытаются препятствовать этому в различных сферах, в том числе в экономике и военно-техническом сотрудничестве, добавил Лавров.

Ранее Лавров назвал конструктивным разговор с Блинкеном. По его словам, в отношениях России и США очень много «завалов», и «разгребать» их непросто. Министр отметил, что почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет решение о встрече с президентом США Джо Байденом в том числе по итогам переговоров Лаврова и Блинкена.

Ранее по теме: Лавров назвал конструктивным диалог с госсекретарем США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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