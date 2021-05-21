Лавров назвал откровенным свой разговор с Блинкеном

Министр напомнил Блинкену, что российская сторона просит американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство таких действий. «Ответы странные, что вы сами мол все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», – объяснил он. Тот факт, что Россия занимает «позиции в мире, которые все уважают», вызывает недовольство у некоторых стран, в связи с чем они пытаются препятствовать этому в различных сферах, в том числе в экономике и военно-техническом сотрудничестве, добавил Лавров.