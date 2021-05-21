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Количество жалоб против России в ЕСПЧ сократилось почти втрое за 10 лет

Ведомости

Количество жалоб против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сократилось почти в три раза за последние десять лет, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции Михаил Гальперин в ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума.

«За последние десять лет почти в три раза сократилось количество жалоб в ЕСПЧ против РФ – более чем с 40 тыс. до 13,5 тыс. жалоб», – сказал Гальперин (цитата по ТАСС).

В 2020 г. количество находившихся на рассмотрении ЕСПЧ жалоб сократилось на 1,5 тыс. по сравнению с 2019 г. При этом увеличилось количество жалоб, признанных неприемлемыми. «По количеству жалоб на 100 тыс. населения РФ остается в третьем десятке стран Совета Европы», – рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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