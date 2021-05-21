Количество жалоб против России в ЕСПЧ сократилось почти втрое за 10 лет
Количество жалоб против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сократилось почти в три раза за последние десять лет, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции Михаил Гальперин в ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума.
«За последние десять лет почти в три раза сократилось количество жалоб в ЕСПЧ против РФ – более чем с 40 тыс. до 13,5 тыс. жалоб», – сказал Гальперин (цитата по ТАСС).
В 2020 г. количество находившихся на рассмотрении ЕСПЧ жалоб сократилось на 1,5 тыс. по сравнению с 2019 г. При этом увеличилось количество жалоб, признанных неприемлемыми. «По количеству жалоб на 100 тыс. населения РФ остается в третьем десятке стран Совета Европы», – рассказал он.